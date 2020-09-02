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Общество / Здоровье

И. о. главного врача Новосокольнической больницы представили коллективу

2 сентября 2020 года, 20:16

Дмитрий Жгун в среду, 2 сентября, был представлен коллективу Новосокольнической межрайонной больницы в качестве и. о. главного врача, сообщает Псковское агентство информации.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поблагодарила предыдущего главного врача Александра Каскевича за многолетний труд и передала благодарственное письмо губернатора Михаила Ведерникова в его адрес.

Дмитрий Жгун является уроженцем Новосокольников. В 2005 году он окончил Военно-медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в Санкт-Петербурге, проходил обучение в интернатуре по специальности «терапия». С 2012 года работает в Новосокольнической больнице. 

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