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Политика

В Псковской области разработали программу поддержки местного самоуправления

2 сентября 2020 года, 17:53

В Псковской области разработали программу поддержки местного самоуправления. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на форуме партии «Единая Россия» в Великих Луках.

Создание программы глава региона анонсировал еще в начале лета . В нее вошли, как уже традиционные конкурсы «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», так и совершенно новые.

«Предусмотрено финансирование социально значимых инициатив и проектов ТОСов. Это реальные средства, которые можно получить по грантовой системе и направить на решение волнующих людей вопросов», - отметил глава региона.

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