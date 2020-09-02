В Псковской области разработали программу поддержки местного самоуправления. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на форуме партии «Единая Россия» в Великих Луках.

Создание программы глава региона анонсировал еще в начале лета . В нее вошли, как уже традиционные конкурсы «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», так и совершенно новые.

«Предусмотрено финансирование социально значимых инициатив и проектов ТОСов. Это реальные средства, которые можно получить по грантовой системе и направить на решение волнующих людей вопросов», - отметил глава региона.