Заболевшего ребенка изолируют в школьном медкабинете до приезда скорой или родителей. Об этом в ходе ПАИ-live рассказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

- У нас есть четко прописанный регламент поведения на случай выявления заболевшего ребенка, - отметила она. - Если мы видим, что у ребенка температура, другие явные признаки недомогания, то он будет изолирован в медкабинет или иной другой для этого предусмотренный кабинет.

О том, что ребенок заболел сразу же будут поставлены в известность родители и медицинская организация.

- В течение двух часов должны быть приняты соответствующие меры, - сказала она. - Если случай не сложный, то ребенка могут забрать домой родители.