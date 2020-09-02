В псковских школах не будут требовать справку о здоровье за один пропущенный день

У школьников не будут требовать справку о здоровье за один пропущенный день в школе. Об этом в ходе ПАИ-live сказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

- До пяти дней ребенок может находится дома без справки, а потом прийти в школу, - рассказала Вера Емельянова.

По ее словам, в этом случае проинформировать о причинах нахождения ребенка дома, а не в школе педагога должны родители.

Отметим, что если же подтвердится, что ребенок заболел коронавирусом, класс закроют на карантин.