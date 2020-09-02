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Общество / Соцзащита

Псковская область получит 240 млн рублей на выплату детских пособий

2 сентября 2020 года, 15:46

Псковская область получит около 240 млн рублей на выплату детских пособий. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Эти средства будут направлены на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас в регионе подано около 19 000 заявлений на пособия, выплаты назначены почти 15 000 семьям на более чем 18 000 детей.

Напомним, что ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены выплачиваются 1 января 2020 года. Выплаты получают семьи с низкими доходами. Оформить выплату можно через портал госуслуг, в отделение МФЦ или территориальных органах соцзащиты.

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