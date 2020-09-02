Новое здание для станции Скорой помощи хотят построить в Новосокольниках

Новое здание для станции Скорой помощи хотят построить в Новоскольниках. 2 сентября в район с рабочим визитом приехали председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главный врач областной службы Скорой помощи Денис Сачков.

Чиновники выбирали место, где бы разместить новое здание. Сейчас станция Скорой помощи находится на территории больницы, скорее всего, там же она и останется. Постройка будет модульной, возведут ее довольно быстро.

Решение о строительстве нового здания было принято после визита в район губернатора Михаила Ведерникова. Таким образом, в регионе продолжается модернизация системы здравоохранения.