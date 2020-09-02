Ряды псковской полиции пополнились молодыми сотрудниками

Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодые сотрудники, окончившие образовательные организации системы МВД по различным направлениям деятельности, получили служебные удостоверения.

Порядка 20 выпускников будут проходить службу в Псковской области.

«Для вас это уже не первые удостоверения, но те, что вы получаете сегодня - самые важные. Вы вступаете на свой профессиональный путь. Именно первые годы службы в органах внутренних дел определяют будущее сотрудников. Желаю вам быть настойчивыми в своих начинаниях и с каждым годом совершенствовать свои первоначальные навыки», - приветствовал их начальник регионального Управления МВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников.