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Общество

Ряды псковской полиции пополнились молодыми сотрудниками

2 сентября 2020 года, 14:45

Ряды псковской полиции пополнились новыми сотрудниками. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодые сотрудники, окончившие образовательные организации системы МВД по различным направлениям деятельности, получили служебные удостоверения.

Порядка 20 выпускников будут проходить службу в Псковской области.

«Для вас это уже не первые удостоверения, но те, что вы получаете сегодня - самые важные. Вы вступаете на свой профессиональный путь. Именно первые годы службы в органах внутренних дел определяют будущее сотрудников. Желаю вам быть настойчивыми в своих начинаниях и с каждым годом совершенствовать свои первоначальные навыки», - приветствовал их начальник регионального Управления МВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

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