Три лучших граффити выберут из работ участников псковского фестиваля «Плеск»

Тройка самых лучших работ будет выбрана с помощью народного голосования из числа участников фестиваля граффити и арт-культуры «Плеск», который прошел в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую.