Три лучших граффити выберут из работ участников псковского фестиваля «Плеск»

Тройка самых лучших работ будет выбрана с помощью народного голосования из числа участников фестиваля граффити и арт-культуры «Плеск», который прошел в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую.
«Нам важно оценить, что вообще нравится горожанам. Поэтому среди победителей мы проводим еще один тур, где будут определены первое, второе и третье места. Таким образом, мы поймем, какая стилистика больше нравится нашим горожанам, чтобы в дальнейшем развиваться в этих направлениях», – пояснила она.
Фото Псковского агентства информации
Цель фестиваля – выявить местных художников и показать возможности художественного граффити. На данный момент художникам осталось доработать 2 объекта из 11. Фестиваль продолжится, если этого захотят жители города.