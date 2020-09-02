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Культура / Фестиваль

Три лучших граффити выберут из работ участников псковского фестиваля «Плеск»

2 сентября 2020 года, 14:20

Тройка самых лучших работ будет выбрана с помощью народного голосования из числа участников фестиваля граффити и арт-культуры «Плеск», который прошел в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталью Плявинскую.

Три лучших граффити выберут из работ участников псковского фестиваля «Плеск»

Фото Псковского агентства информации
«Нам важно оценить, что вообще нравится горожанам. Поэтому среди победителей мы проводим еще один тур, где будут определены первое, второе и третье места. Таким образом, мы поймем, какая стилистика больше нравится нашим горожанам, чтобы в дальнейшем развиваться в этих направлениях», – пояснила она.

Цель фестиваля – выявить местных художников и показать возможности художественного граффити. На данный момент художникам осталось доработать 2 объекта из 11. Фестиваль продолжится, если этого захотят жители города.

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