Новая инфекционная больница Псковской области подключена к электроэнергии

«Россети» обеспечили электроэнергией новую областную инфекционную больницу в Пскове с отделением в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании.

Медучреждениям потребовалось в сумме 2,3 МВт электрической мощности. В Пскове энергетики «Россети Северо-Запад» построили более 900 м кабельных линий 10 кВ и установили две трансформаторные подстанции, в Великих Луках – 3,3 км кабельных линий 6 кВ.

В компании отметили, что работы велись в условиях плотной городской застройки – 1 км кабеля проложили под землёй методом горизонтально-направленного бурения.