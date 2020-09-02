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Общество

Замечания и предложения псковичей разместили на улицах города

2 сентября 2020 года, 12:51

Замечания псковичей разместили на улицах города. Так началась информационная кампания «Псков — город, который слышит жителей», рассказала «Псковскому агентству информации» председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь.

Замечания и предложения псковичей разместили на улицах города

Фото Псковского агентства информации

Высказывания, замечания и предложения в адрес городских властей собирались в ходе опроса. Одни просили снизить скорость в городе, другие сделать центр Пскова пешеходным.

Баннеры с высказываниями разместят на 40 сити-форматах. Пока они появились вдоль Октябрьского и Рижского проспектов. На каждом баннере есть qr-код, который позволяет принять участие в большом исследовании по проблемам городской среды.

«Наша цель — это налаживание диалога с жителями. Мы хотим показать жителям города, что мы их слышим и стараемся сделать жизнь лучше», - отметила Кристина Кобызь. 

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