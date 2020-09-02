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Общество

Площадку, где во время войны сжигали людей, нашли под Псковом

2 сентября 2020 года, 12:37

В Псковской области военнослужащие обнаружили место, где во время Великой Отечественной войны были сожжены советские пленные, сообщили пресс-службе Западного военного округа.

В ходе проверки архивных данных о месте расположения фашистского концлагеря «Моглино» была обнаружена площадка, где ориентировочно с применением химических веществ сжигались люди.

Грунт, содержащий пепел и костные останки, военные передали на экспертизу, специалисты устанавливают площадь места сжигания и приблизительное количество сожжённых останков.

Отметим, что в ходе поисковых работ были обнаружены останки 60 красноармейцев и предметы быта и элементы военной формы одежды. Благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Виктора Храмова 1919 года рождения. 

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