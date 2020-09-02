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Происшествия / Преступление

Уроженец Камчатского края оборудовал на территории Порховского района около 40 «тайников-закладок»

2 сентября 2020 года, 12:20

Уроженец Камчатского края оборудовал на территории Порховского района около 40 «тайников-закладок». Об этом «Псковской правде» рассказал и в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30-летний уроженец Камчатского края был задержан в ходе следственных мероприятий. Ранее мужчина был судим за незаконное хранение наркотических средств. С 2017 года проживал в деревне Славковичи Порховского района, ранее в Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что мужчина входил в состав организованной группы, занимался незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом, отвечал за расфасовку и распространение запрещенных веществ через так называемые «тайники-закладки» на территории региона.

Во время обыска у него нашли 9 расфасованных свертков, а также электронные весы и упаковочный материал.

На момент задержания злоумышленник успел оборудовать около 40 «тайников» на территории Порховского района. Все закладки изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания.

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