Коронавирус фермеру не помеха: Как проходил фестиваль «Сыр и пряник»

В этом году фестиваль «Сыр и пряник» прошел в псковской деревеньке Брод во второй раз и в совершенно новом формате. Его организатор и идейный вдохновитель рассказал «АиФ-Псков», как это было.

«Самое главное преимущество - люди продолжают смотреть трансляцию в записи. Я буду не скромен, но этот фестиваль уже вписан в историю. Работа еще не закончена. Теперь у нас есть свой канал, мы на нем выкладываем отдельные видеоролики про каждого участника. Возможно кто-то не в состоянии тратить время на просмотр всего семичасового видео, а хочет посмотреть про конкретного фермера», - говорит Анвар.

Подробности в материале «Сыр, пряник, видео: COVID-19 не помешал нашим фермерам провести фестиваль» на сайте «АиФ-Псков».