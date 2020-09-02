Дмитрий Жгун возглавит Новосокольническую больницу

Дмитрий Жгун возглавит Новосокольническую межрайонную больницу. Ранее он заведовал в этой же больнице терапевтическим отделением, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В больнице в Новосокольниках он работал 8 лет, до этого учился в Военно—медицинской академии им. Кирова по специальности «Лечебное дело», а затем проходил обучением в интернатуре по специальности «терапия».

Первое время доктор будет работать с приставкой "исполняющий обязанности".

Отметим, что Дмитрий родом из Новоскольников, родился 23 февраля 1981 года.