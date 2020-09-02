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Общество

Александр Малькевич о ситуации в Белоруссии: Мы видим искусственную революцию в Сети

2 сентября 2020 года, 11:28

«В целом мы видим искусственную, манипулятивную революцию в Сети. При этом государственные телеканалы Беларуси вообще не ориентируются в реальности», - такое мнение о ситуации в Белоруссии в эфире ПАИ-live высказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По его словам, власти в Белоруссии проспали Telegram и соцсети и теперь мы наблюдаем системную работу по перепрошивке сознания белорусов.

«Страшнее всего именно перепрошивка с новым флагом, другими песнями, новыми героями. И это у них может получиться. Потому что встречной реакции от властей Белоруссии я не вижу», - отметил Малькевич. 

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