Псковская область получит более 200 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот. Эти деньги в регион направит Правительство России, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на распоряжение председателя Правительства Михаила Мишустина.

Помимо Псковской области средства на жилье получат еще 9 регионов России. В их числе — Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия. Всего на эти цели будет направлено почти 2,3 млрд рублей.

Вопрос о выделении федеральных средств на эти нужны поднимался давно, потому что собственных средств, а в этом году это более 170 млн рублей, региону не хватает, чтоб потребность в жилье закрыть.