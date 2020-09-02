В регионе ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, пишет «Псковское агентство информации».

По его словам, снижение показателей заболеваемости пока не прогнозируется, говорить о переходе на третий этап снятия ограничений пока рано. Число заболевших может начать расти. Связано это во многом с началом учебного года. Кроме того, осенью возрастает заболеваемость респираторными заболеваниями.

Отметим, что пока ежедневный прирост заболевших коронавирусом в регионе составляет в среднем 25 человек.