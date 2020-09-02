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Экономика / Деньги

В топ-20 регионов попала Псковская область по динамике розничной торговли

2 сентября 2020 года, 10:09

В топ-20 регионов попала Псковская область по динамике розничной торговли. Такие данные приводит «РИА Новости».

Показатель оборота розничной торговли в первом полугодии 2020 года опустился, но ее оборот на одного жителя составляет 93,9 тысячи рублей, доля Псковской области в общероссийском обороте — 0,4%.

На первом месте в рейтинге находится Томская область, на втором — Ленинградская, а на третьем Тверская.

В конце списка Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Саха.

Специалисты отметили, что оборот розничной торговли снизился в 78 регионах, а вырос только в шести. Причиной называют пандемию коронавируса.

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