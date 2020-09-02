27 пешеходных переходов обустроили у школ региона. Такая информация была представлена на заседании ежведомственной комиссии при администрации области по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя губернатора области Василия Осипова, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На переходах установили мигающие светофоры, ограждения и дорожные знаки. На 28 пешеходных переходах разметка сделана из термопластика. Сейчас продолжается монтаж освещения на дорогах в Опочке и Пушкинских Горах, рядом с которыми расположены 4 школы.

В преддверии подготовки к новому учебному году было проведено обследование подъездных путей к школам. Все замечания, которые были выявлены, устранили еще до 1 сентября.