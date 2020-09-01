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Общество

Строители школы на улице Заслонова в Великих Луках выполнили поручения губернатора

1 сентября 2020 года, 23:02

Строители школы на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках выполнил поручения губернатора - отставание от графика сокращено. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, компания рассчитывает до конца текущего года ввести объект под крышу и осуществить монтаж инженерных сетей, чтобы приступить к внутренним работам и отделке.

На объекте в рамках рабочей поездки в Великие Луки побывала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она проконтролировала исполнение поручений главы региона.

В настоящее время на площадке активно ведутся строительно-монтажные работы, устанавливаются чаши бассейнов. Подрядчик сообщил, что стройплощадка усилена дополнительными бригадами рабочих.

Также Вера Емельянова посетила площадки на улицах Заслонова и Дружбы, где ведется строительство детских садов. Объект на улице Заслонова готов на 85%, строительство детского сада на улице Дружбы ведется с небольшим отставанием от графика. Вице-губернатор поручила подрядчику принять дополнительные меры , чтобы сдать объект в срок.

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