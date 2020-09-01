Михаил Ведерников: Жители Псковской области гордятся 76-й дивизией

Сегодня исполняется 81 год со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии – старейшего подразделения ВДВ, которое дислоцируется в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что история псковской дивизии овеяна славными подвигами и победами как во время Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период. «Сегодня соединение занимает одно из ведущих мест в Вооруженных Силах Российской Федерации, участвуя в боевых и миротворческих операциях в самых сложных условиях.

Жители Псковской области гордятся 76-й дивизией», - подчеркнул он. И поздравил командира гвардейского соединения ВДВ Сергея Чубарыкина, ветеранов и весь личный состав с праздником.