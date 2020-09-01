Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников: Жители Псковской области гордятся 76-й дивизией

1 сентября 2020 года, 21:42

Сегодня исполняется 81 год со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии – старейшего подразделения ВДВ, которое дислоцируется в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что история псковской дивизии овеяна славными подвигами и победами как во время Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период. «Сегодня соединение занимает одно из ведущих мест в Вооруженных Силах Российской Федерации, участвуя в боевых и миротворческих операциях в самых сложных условиях.

Жители Псковской области гордятся 76-й дивизией», - подчеркнул он. И поздравил командира гвардейского соединения ВДВ Сергея Чубарыкина, ветеранов и весь личный состав с праздником.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Строители школы на улице Заслонова в Великих Луках выполнили поручения губернатора
В Острове Псковской области завершен ремонт двух улиц
Российская команда стала победителем конкурса «Десантный взвод 2020»
12 школ Псковской области приняли участие в акции «Дети вместо цветов»
Ученики школы №6 Великих Лук встретили 1 сентября в отремонтированном корпусе
Молочный зуб жительницы Бежаницкого района попал в Книгу рекордов России
Ветеранам войны из Локнянского района вручили мобильные телефоны
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?