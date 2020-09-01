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Общество

Российская команда стала победителем конкурса «Десантный взвод 2020»

1 сентября 2020 года, 21:08

Российская команда снова стала победителем конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод 2020» 6-х Международных Армейских игр. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, официальная церемония закрытия соревнований прошла на полигоне «Завеличье» 1 сентября, в День создания 76-й дивизии ВДВ. Золотые медали военнослужащим вручил командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков. Второе место в конкурсе заняла команда Республики Беларусь. Третьими стали китайские военнослужащие.

Командующий ВДВ РФ поблагодарил участников соревнований за честную борьбу. «Приятно отметить, что люди с оружием в руках и на грозной боевой технике встречаются здесь как друзья. Не сомневаюсь, что вы сегодня с улыбкой пожмете друг другу руки и порадуетесь совместным успехам», — отметил он. .

Также были вручены награды в рамках дополнительных номинаций.. Так, в номинации «Воля к победе» от имени губернатора Псковской области награждена команда из Судана. В номинации «Единая команда» награды были вручены военнослужащим из Алжира, «Упорство и стремление к победе» - команда Таджикистана.

В завершении торжественной церемонии награждения для участников и почетных гостей состоялся концерт с участием творческих коллективов Псковской дивизии ВДВ.

Отметим, выступления на Псковской земле для команды России уже третий раз завершаются полным триумфом.

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