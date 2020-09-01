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Общество

12 школ Псковской области приняли участие в акции «Дети вместо цветов»

1 сентября 2020 года, 20:12

В акции «Дети вместо цветов» приняли участие 12 школ Псковской области, сообщает «Комсомольская правда- Псков» со ссылкой на волонтера благотворительного фонда «Алёша».

В рамках акции школьники дарят учителю один букет от класса, а сэкономленные средства направляют лечение детей с тяжелыми заболеваниеми.

В этом году средства собирают на лечение Маши Федоткиной, которой поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия.

Как отмечает издание, акцию поддержали 6 школ Пскова и еще столько же образовательных учреждений из районов области.

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