Ученики школы №6 Великих Лук встретили 1 сентября в отремонтированном корпусе

Ученики школы №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках встретили 1 сентября в отремонтированном корпусе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, на торжественной линейке школьников поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, которая находилась с рабочей поездкой в Великих Луках.

Заместитель губернатора поздравила учителей и школьников от имени главы региона и поблагодарила тех, кто участвовал в ремонте здания. «Школа стала лучше и с точки зрения ее внешнего вида, и с точки зрения внутреннего наполнения. Благодаря новому оснащению учебного заведения вырастет и качество образовательного процесса, который здесь будет осуществляться», - отметила она.

В этом году в школе учится 450 учащихся, из них - 150 первоклассников. В старом корпусе великолукской школы №6 был выполнен капремонт в рамках федерального проекта «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» национального проекта «Образование».