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Общество

Молочный зуб жительницы Бежаницкого района попал в Книгу рекордов России

1 сентября 2020 года, 17:50

В небольшой деревне Дворцы Бежаницкого района Псковской области живет 60-летняя Марина Лебедева. Она — обладательница молочного зуба, благодаря которому попала в Книгу рекордов России. 13 марта 2019 года рекорд Марины Лебедевой выложили на сайт.

Молочный зуб жительницы Бежаницкого района попал в Книгу рекордов России
У 60-летней Марины Лебедевой до сих пор есть молочный зуб
фото Псковского агенства информации

«Я считаю, что войти в Книгу рекордов России — это неплохой результат. Быть одним человеком в России с такой особенностью - это просто замечательно. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду подавать заявку в Лондон, чтобы меня добавили в Книгу рекордов Гиннесса. Я видела по телевизору репортаж с женщиной, которая прославилась и обеспечила свою семью из-за груди 33-го размера. Я бы тоже хотела, чтобы обо мне узнали и я бы смогла войти в историю, к тому же параллельно обеспечивая свою семью», - говорит женщина.

Подробный материал читайте на сайте Псковского агентства информации

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