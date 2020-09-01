Молочный зуб жительницы Бежаницкого района попал в Книгу рекордов России

«Я считаю, что войти в Книгу рекордов России — это неплохой результат. Быть одним человеком в России с такой особенностью - это просто замечательно. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду подавать заявку в Лондон, чтобы меня добавили в Книгу рекордов Гиннесса. Я видела по телевизору репортаж с женщиной, которая прославилась и обеспечила свою семью из-за груди 33-го размера. Я бы тоже хотела, чтобы обо мне узнали и я бы смогла войти в историю, к тому же параллельно обеспечивая свою семью», - говорит женщина.

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