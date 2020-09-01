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Общество

Ветеранам войны из Локнянского района вручили мобильные телефоны

1 сентября 2020 года, 17:40

Ветеранам войны из Локнянского района вручили мобильные телефоны, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Как отметили в партии, в регионе продолжается совместная акция «Единой России» и общественного движения «Волонтеры Победы» по обеспечению ветеранов войны мобильными телефонами.

Секретарь местного отделения партии Борис  Дьяконов и глава Локнянского района Нина Степанова передали подарок - телефон с бесплатной сотовой связью -  Андрею Петровичу Никонову. Андрей Петрович в 1941 году он  окончил пехотное училище и в звании лейтенанта  был направлен на Юго- Западный фронт командиром взвода. Участвовал в освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, Кенигсберга, был четырежды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За участие в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга».

Также телефоны были переданы другим ветеранам Локнянского района: Анне Викторовне Сущевской, Леониду Степановичу Белорусову и  Владимиру Васильевичу Зуев.  

Отметим, что акция «Телефоны фронтовикам» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области аппараты с бесплатной мобильной связью получат около 300  участников и инвалидов войны. 

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