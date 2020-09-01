Ветеранам войны из Локнянского района вручили мобильные телефоны, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Как отметили в партии, в регионе продолжается совместная акция «Единой России» и общественного движения «Волонтеры Победы» по обеспечению ветеранов войны мобильными телефонами.

Секретарь местного отделения партии Борис Дьяконов и глава Локнянского района Нина Степанова передали подарок - телефон с бесплатной сотовой связью - Андрею Петровичу Никонову. Андрей Петрович в 1941 году он окончил пехотное училище и в звании лейтенанта был направлен на Юго- Западный фронт командиром взвода. Участвовал в освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, Кенигсберга, был четырежды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За участие в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга».

Также телефоны были переданы другим ветеранам Локнянского района: Анне Викторовне Сущевской, Леониду Степановичу Белорусову и Владимиру Васильевичу Зуев.

Отметим, что акция «Телефоны фронтовикам» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области аппараты с бесплатной мобильной связью получат около 300 участников и инвалидов войны.