Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше

Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» Моглинской средней общеобразовательной школе и Тямшанской гимназии в первый день нового учебного года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия.

На торжественной линейке в честь 1 сентября технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа пожелал всем учащимся новых открытий и отличных оценок, а педагогам — терпения и успехов. «Поддерживать молодых в их стремлении стать лучше: учиться, заниматься спортом, творчеством, наукой – это наша прямая обязанность. Как социально ответственная компания, мы готовы содействовать повышению культурного и образовательного уровней учащихся», — заверил Валерий Середа.