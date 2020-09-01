Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»

Повышение иммунитета накануне сезона простудных инфекций, защита организма от пневмонии и различных бронхолегочных заболеваний для большинства из нас приобрели особую актуальность, в том числе и из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Один из эффективных способов профилактики заболеваний органов дыхания — галотерапия или лечение искусственно воссозданным морским микроклиматом соляных пещер, рекомендуют врачи санатория «Хилово».