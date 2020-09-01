Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»

1 сентября 2020 года, 16:10

Повышение иммунитета накануне сезона простудных инфекций, защита организма от пневмонии и различных бронхолегочных заболеваний для большинства из нас приобрели особую актуальность, в том числе и из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Один из эффективных способов профилактики заболеваний органов дыхания — галотерапия или лечение искусственно воссозданным морским микроклиматом соляных пещер, рекомендуют врачи санатория «Хилово».

Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»
Восстановление организма с помощью соли имеет давнюю историю. В середине 19 века было замечено, что в соляных копях рабочие не болеют простудными заболеваниями.

Соляные комнаты «Хилово» обладают действительно чудодейственным эффектом, говорят пациенты, а врачи санатория утверждают, что, к примеру, после прохождения курса галотерапии люди, болеющие астмой, не испытывают приступов около полугода. И после пневмонии, в том числе вызванной новой коронавирусной инфекцией, приезжают восстанавливать организм в соляных пещерах «Хилово».

Морской микроклимат производит галогенератор, распыляя мелко дисперсную соль. Кристаллы соли, которые оседают на связках, содержат магний, медь, марганец, железо, цинк, селен, йод. В соляных комнатах поддерживается соответствующая морскому климату температура и влажность.

Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»
В одной из комнат соляное покрытие сочетается с шунгитом — это целебный черный минерал, уникальное природный камень России, не имеющем аналогов в мире. В шунгите содержатся антиоксиданты, которые активно борются с агрессивными свободными радикалами. Шунгит способствует лечению аллергии, диабета помогает укрепить иммунитет, способствует лечению суставов и кожных заболеваний.

В течение тридцатиминутного сеанса пациенты в уютных креслах расслабляются, слушая музыку и вдыхая целебный воздух морского побережья.

Помимо галотерапии «Хилово» предлагает множество лечебных и восстанавливающих процедур с использованием сапропелевой грязи, электрического тока, и ультразвука, всевозможные виды лечебных ванн, душа и гидромассажа, холодные и горячие сауны, массажи.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

12 школ Псковской области приняли участие в акции «Дети вместо цветов»
Ученики школы №6 Великих Лук встретили 1 сентября в отремонтированном корпусе
Молочный зуб жительницы Бежаницкого района попал в Книгу рекордов России
Ветеранам войны из Локнянского района вручили мобильные телефоны
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
Денису Сачкову предстоит завершить реорганизацию службы скорой помощи - зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области
У Андрея Турчака родился внук
Денис Сачков намерен сократить время доезда скорой помощи в Псковской области
Двор Постникова открывает двери для псковичей и гостей города 3 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?