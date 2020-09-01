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Общество

Денису Сачкову предстоит завершить реорганизацию службы скорой помощи - зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области

1 сентября 2020 года, 16:03

Денису Сачкову предстоит завершить реорганизацию службы скорой помощи Псковской области. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской областиНадежда Рагозина.

По ее словам, Денис Сачков - врач анестезиолог-реаниматолог по медицинской специальности. «Поэтому логично, что именно он занял пост главного врача скорой. Кроме того, на протяжении своей работы в комитете именно он контролировал это направление. Поэтому ему сейчас предстоит завершить работу по реорганизации службы скорой, которая под его руководством была начата в прошлом году», - отметила Надежда Рагозина.

Денис Сачков работает в сфере здравоохранения Псковской области 20 лет. После окончания Смоленского медицинского института он поступил на работу в Пушкиногорскую центральную районную больницу. С 2006 года занимал там должность главврача, а с 2012-го стал заместителем председателя комитета по здравоохранению Псковской области.

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