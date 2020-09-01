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Общество

У Андрея Турчака родился внук

1 сентября 2020 года, 15:51

У экс-губернатора Псковской области, секретаря генсовета партии «Единая Россия», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака родился внук. Как сообщает Псковское агентство информации, его дочь, 22-летняя Ольга, 22 августа родила ребенка.

Фото своего маленького сына Ольга опубликовала на своей странице в Instagram. 

Ольга, старшая дочь 44-летнего политика Андрея Турчака, - актриса театра и кино. В 2018 году она окончила Российский государственный институт сценических искусств. Ее дебютной работой стала роль в фильме «Смотри как я» Егора Сальникова. На площадке она работала с такими актерами, как Михаил Мещеряков, Александр Самойленко, Елена Бирюка и другими. Картина снималась летом 2019 года в Таганроге и должна была выйти в прокат в апреле этого года, однако из-за ограничительных мер показ перенесли на сентябрь.

Помимо Ольги, у Андрея Турчака еще трое детей: дочь Софья, а также сыновья Владимир и Филипп. 

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