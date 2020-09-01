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Общество / Здоровье

Денис Сачков намерен сократить время доезда скорой помощи в Псковской области

1 сентября 2020 года, 15:49

Денис Сачков, назначенный на должность главного врача скорой помощи Псковской области, намерен заняться нормализацией ее работы, которая будет заключаться в сокращении времени доезда и правильной маршрутизации пациентов. Об этом он заявил Псковскому агентству информации, комментируя свое назначение.

Денис Сачков намерен сократить время доезда скорой помощи в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой
Главврач напомнил, что на сегодняшний день скорая медицинская помощь объединяет в себе подразделения по всей области, и что это одно из самых больших учреждений здравоохранения, подведомственных профильному комитету администрации региона.

«Вместе с коллективом мы постараемся сделать максимум для жителей Псковской области», - пообещал Денис Сачков.

Напомним, 1 сентября Денис Сачков был представлен сотрудникам скорой помощи в качестве нового главного врача. Он окончил Смоленский медицинский институт, работал главврачом Пушкиногорской районной больницы, с 2012 года был заместителем председателя регионального комитета по здравоохранению. Во время пандемии коронавируса в течение нескольких месяцев координировал работу Псковской городской больницы.

Прежний руководитель скорой медицинской помощи Михаил Мартынов по решению губернатора Михаила Ведерникова был переведен на менее ответственную руководящую должность.

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