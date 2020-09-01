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Культура

Двор Постникова открывает двери для псковичей и гостей города 3 сентября

1 сентября 2020 года, 15:14

Двор Постникова открывает двери для псковичей и гостей города после реставрации. Как сообщили «Псковской правде» в Псково-Изборском музее-заповеднике, 3 сентября в большом «Мешке» начинает работу передвижная выставка «Живописная Россия».

На экспозиции будет представлено 150 произведений членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников РФ, молодых художников, представляющих различные регионы России. Посетители увидят как академические формы искусства, так и новаторские поиски и эксперименты.

Выставка расположена на двух уровнях - в цокольном этаже и на втором этаже большого «Мешка».

В связи с действующими ограничительными мерами церемония открытия пройдет на крыльце Двора Постникова с учетом социальной дистанции. Вход на выставку будет группами не более 30 человек при обязательном наличии маски.

Открытие экспозиции состоится 3 сентября в 17.00 по адресу: г. Псков, ул. Олега Кошевого, 2А. В этот день Двор Постникова будет работать до 19.00. 

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