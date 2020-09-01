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Общество / Здоровье

Назначен новый главврач службы скорой помощи Псковской области

1 сентября 2020 года, 14:19

Главным врачом службы скорой медицинской помощи Псковской области назначен Денис Сачков. 1 сентября его в качестве нового руководителя представила коллективу зампред комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, сообщает Псковское агентство информации.

Назначен новый главврач службы скорой помощи Псковской области
Денис Сачков
Фото Псковского агентства информации
Денис Сачков окончил Смоленский медицинский институт, работал главврачом Пушкиногорской районной больницы, с 2012 года был заместителем председателя регионального комитета по здравоохранению. Во время пандемии коронавируса в течение нескольких месяцев координировал работу Псковской городской больницы.

Прежний руководитель скорой медицинской помощи Михаил Мартынов по решению губернатора Михаила Ведерникова был переведен на менее ответственную руководящую должность.

«На передовой борьбы с коронавирусом сейчас должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи», - пояснил глава региона.

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