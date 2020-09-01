Назначен новый главврач службы скорой помощи Псковской области

Главным врачом службы скорой медицинской помощи Псковской области назначен Денис Сачков. 1 сентября его в качестве нового руководителя представила коллективу зампред комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, сообщает Псковское агентство информации.

Денис Сачков окончил Смоленский медицинский институт, работал главврачом Пушкиногорской районной больницы, с 2012 года был заместителем председателя регионального комитета по здравоохранению. Во время пандемии коронавируса в течение нескольких месяцев координировал работу Псковской городской больницы.

Прежний руководитель скорой медицинской помощи Михаил Мартынов по решению губернатора Михаила Ведерникова был переведен на менее ответственную руководящую должность.

«На передовой борьбы с коронавирусом сейчас должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи», - пояснил глава региона.