Пьяная девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове

В Пскове с моста Александра Невского пыталась спрыгнуть девушка в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Псковское агентство информации. Однако сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место происшествия, уговорили ее не совершать этот поступок. На сайте ПАИ опубликовано видео с места происшествия.
Врачи констатировали, что девушка не нуждается в медицинской помощи. Её доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. По предварительным данным, она с кем-то поругалась и на этой почве хотела спрыгнуть с моста.
Фото Псковского агентства информации
По словам очевидцев, ранее девушка состояла на наркологическом учёте.