Пьяная девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове

В Пскове с моста Александра Невского пыталась спрыгнуть девушка в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Псковское агентство информации. Однако сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место происшествия, уговорили ее не совершать этот поступок. На сайте ПАИ опубликовано видео с места происшествия.