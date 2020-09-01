Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Пьяная девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове

1 сентября 2020 года, 14:01

В Пскове с моста Александра Невского пыталась спрыгнуть девушка в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Псковское агентство информации. Однако сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место происшествия, уговорили ее не совершать этот поступок. На сайте ПАИ опубликовано видео с места происшествия.

Пьяная девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове

Фото Псковского агентства информации
Врачи констатировали, что девушка не нуждается в медицинской помощи. Её доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. По предварительным данным, она с кем-то поругалась и на этой почве хотела спрыгнуть с моста.

По словам очевидцев, ранее девушка состояла на наркологическом учёте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

12 школ Псковской области приняли участие в акции «Дети вместо цветов»
Ученики школы №6 Великих Лук встретили 1 сентября в отремонтированном корпусе
Молочный зуб жительницы Бежаницкого района попал в Книгу рекордов России
Ветеранам войны из Локнянского района вручили мобильные телефоны
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»
Денису Сачкову предстоит завершить реорганизацию службы скорой помощи - зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области
У Андрея Турчака родился внук
Денис Сачков намерен сократить время доезда скорой помощи в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района