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Общество / Здоровье

Глава одного из районов Псковской области рассказал, как переболел коронавирусом

1 сентября 2020 года, 13:31

45-летний глава Куньинского района Олег Лебедев рассказал Псковскому агентству информации, как переболел коронавирусом.

Глава одного из районов Псковской области рассказал, как переболел коронавирусом
Олег Лебедев
Фото Псковского агентства информации
По его словам, с температурой 39,5 он обратился к врачу. Компьютерная томография лёгких показала, что на тот момент поражение лёгких уже составляло 40%. Анализ на коронавирус был положительный. На фоне инфекции у Олега Лебедева в больнице развился сильнейший токсикоз.

«Спасибо врачам, они меня вытащили из этого состояния, оживили. Неделю я пробыл в Пскове, последний день – в реанимации на высокопоточной кислородной терапии», - рассказал глава. Медики приняли решение отправить его в Боткинскую больницу в Санкт-Петербург, в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время Олег Лебедев находится в Кунье на больничном. Его лёгкие были поражены коронавирусом на 70%. «Болезнь даёт о себе знать: быстро устаю даже от минимальных нагрузок, пью антибиотики нескольких видов, но в общем чувствую себя нормально», - рассказал Олег Лебедев.

«Люди, пожалуйста, носите маски, не пренебрегайте средствами защиты! Начинаешь понимать, что это такое, только в больнице, когда уже поздно. Никому не пожелаю такого «счастья». Не дай Бог это пережить!» - призвал он жителей области.

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