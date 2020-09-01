Глава одного из районов Псковской области рассказал, как переболел коронавирусом

По его словам, с температурой 39,5 он обратился к врачу. Компьютерная томография лёгких показала, что на тот момент поражение лёгких уже составляло 40%. Анализ на коронавирус был положительный. На фоне инфекции у Олега Лебедева в больнице развился сильнейший токсикоз.

«Спасибо врачам, они меня вытащили из этого состояния, оживили. Неделю я пробыл в Пскове, последний день – в реанимации на высокопоточной кислородной терапии», - рассказал глава. Медики приняли решение отправить его в Боткинскую больницу в Санкт-Петербург, в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время Олег Лебедев находится в Кунье на больничном. Его лёгкие были поражены коронавирусом на 70%. «Болезнь даёт о себе знать: быстро устаю даже от минимальных нагрузок, пью антибиотики нескольких видов, но в общем чувствую себя нормально», - рассказал Олег Лебедев.

«Люди, пожалуйста, носите маски, не пренебрегайте средствами защиты! Начинаешь понимать, что это такое, только в больнице, когда уже поздно. Никому не пожелаю такого «счастья». Не дай Бог это пережить!» - призвал он жителей области.