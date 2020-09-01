Александр Козловский: Особые слова благодарности - учителям

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний. «Это праздник важен для каждого из нас. Мы с теплотой вспоминаем школьные годы и с гордостью ведём на торжественные мероприятия своих детей», - сказал он, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Александр Козловский напомнил, что школьники и студенты — «наше будущее, наша опора, наша надежда», он пожелал им больших успехов в учебе и во всех начинаниях.

«Особые слова благодарности - учителям. На их плечи во время пандемии легла огромная нагрузка, и только огромная любовь к профессии, к ученикам помогла им справиться. От всего сердца желаю каждому педагогу, каждому сотруднику учебных заведений крепкого здоровья, счастья и еще больших успехов на благо родной Псковской области. С праздником», - резюмировал парламентарий.