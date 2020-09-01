Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Горячее питание в школах Псковской области получат 28 тысяч детей

1 сентября 2020 года, 12:36

Горячее питание в школах Псковской области охватит около 28 тысяч детей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом на встрече, посвященной организации учебного процесса в школах региона, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложила его первый заместитель Вера Емельянова.

Напомним, организовать в школах бесплатное горячее питание учеников начальных классов в январе 2020 года поручил президент РФ Владимир Путин.

Вера Емельянова напомнила, что накануне учебного года в регионе была проведена значительная работа по подготовке школьных столовых и пищеблоков, приобретению оборудования, организации закупок продуктов для школьного питания со всеми требованиями санитарных норм и правил. Данный вопрос находится на особом контроле регионального Комитета по образованию. На сегодняшний день меню согласованы с родительскими советами и размещены на официальных сайтах школ, сообщила вице-губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

12 школ Псковской области приняли участие в акции «Дети вместо цветов»
Ученики школы №6 Великих Лук встретили 1 сентября в отремонтированном корпусе
Молочный зуб жительницы Бежаницкого района попал в Книгу рекордов России
Ветеранам войны из Локнянского района вручили мобильные телефоны
Спортивный инвентарь подарил завод «Титан-Полимер» школам в Моглино и Тямше
Подготовиться к сезону простудных инфекций на «морском побережье» предлагает санаторий «Хилово»
Денису Сачкову предстоит завершить реорганизацию службы скорой помощи - зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области
У Андрея Турчака родился внук
Денис Сачков намерен сократить время доезда скорой помощи в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?