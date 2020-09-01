Горячее питание в школах Псковской области получат 28 тысяч детей

Горячее питание в школах Псковской области охватит около 28 тысяч детей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом на встрече, посвященной организации учебного процесса в школах региона, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложила его первый заместитель Вера Емельянова.

Напомним, организовать в школах бесплатное горячее питание учеников начальных классов в январе 2020 года поручил президент РФ Владимир Путин.

Вера Емельянова напомнила, что накануне учебного года в регионе была проведена значительная работа по подготовке школьных столовых и пищеблоков, приобретению оборудования, организации закупок продуктов для школьного питания со всеми требованиями санитарных норм и правил. Данный вопрос находится на особом контроле регионального Комитета по образованию. На сегодняшний день меню согласованы с родительскими советами и размещены на официальных сайтах школ, сообщила вице-губернатор.