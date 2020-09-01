3,7 тысячи псковских учителей будут получать доплату за классное руководство

С целью повышения качества воспитательной работы в школах, более 3,7 тысяч педагогов Псковской области будут получать дополнительную ежемесячную выплату из средств федерального бюджета в объеме 5 000 рублей каждый.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом на встрече, посвященной организации учебнорго процесса в школах региона, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложила его первый заместитель Вера Емельянова.

Они также обсудили вопросы организации воспитательного процесса в дошкольных учреждениях и смешанной формы обучения в вузах.

Михаил Ведерников отметил, что качество организации системы образования в регионе заметно выросло. Этому в большой степени способствует реализация национальных проектов. «В настоящее время решаются самые неотложные задачи, позволяющие двигаться в сторону улучшения качества и эффективности образовательных процессов, а также повышения уровня учебных заведений региона», — заметил губернатор.

Так, например, к началу учебного года проведены капитальные ремонты на 37 объектах образования области, открыты более 40 центров «Точка роста», готовятся к открытию свыше 1 тысячи мест в дошкольных учреждениях, а также Кванториум в Великих Луках. Кроме того, в южной столице региона начнёт работу после капитального ремонта старый корпус школы № 6, рассчитанный на 450 школьников.