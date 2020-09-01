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Общество / Образование

7,2 тысячи первоклассников пришли в школы Псковской области 1 сентября

1 сентября 2020 года, 12:22

В новый учебный год в Псковской области вступили более 100 тысяч учащихся, в том числе 67 тысяч школьников. Первоклассников — порядка 7,2 тысяч, что на целый класс больше, чем в прошлом году, рассказала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

7,2 тысячи первоклассников пришли в школы Псковской области 1 сентября

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Нынешний год особенный в силу эпидемиологической ситуации. Вместе с тем он очень ожидаемый для педагогов и учителей. После дистанционной формы, в которой образовательная сфера региона пребывала последние полгода, дети продемонстрировали особенную заинтересованность в очном общении и обучении», — отметила Вера Емельянова.

По ее словам, каждая школа провела необходимую работу по подготовке к новым задачам, которые в настоящее время стоят перед всей системой образования. В первую очередь, это касается обеспечения комплексной безопасности учебных заведений. Все ее элементы, включая пожарную, антитеррористическую и санитарную на сегодняшний день соответствуют установленным нормам.

В условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в организациях продуман новый формат учебно-воспитательного процесса. В частности, предусмотрены меры санитарной безопасности на каждом этапе работы школ. Учреждения отработали правила подвоза школьников, алгоритм контроля состояния здоровья на входе в учреждения, подвижное расписание с увеличением количества времени на организацию школьного питания. Кроме того, в каждой школе разработаны свои меры, направленные на соблюдение социальной дистанции, избежание больших скоплений детей на переменах, ограничение массовых мероприятий.

Большое внимание будет уделено дезинфекции помещений образовательных учреждений, а также соблюдению личной гигиены как со стороны детей, так и педагогического коллектива.

При этом образовательные организации не планируют ограничивать все услуги, которые предусмотрены в школах. В частности, это касается продленного дня для младших школьников. «Такие группы будут работать. Организованы будут также кружки и спортивные секции», — подчеркнула вице-губернатор.

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