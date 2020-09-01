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Общество / Соцзащита

Стартовал проект «Социальная карта жителя Псковской области»

1 сентября 2020 года, 11:31

1 сентября в регионе начал функционировать проект «Социальная карта жителя Псковской области». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, продукт создан на базе национальной платежной системы «Мир», предназначен для льготной категории граждан и объединит в себе несколько важных функций: платежную и с 1 октября 2020 года транспортную.

Стартовал проект «Социальная карта жителя Псковской области»

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Социальная карта - многоступенчатый проект, в создание и развитие которого были вовлечены десятки людей. Это фактически прямая материальная помощь, которую можно использовать для покупки наиболее востребованных и актуальных товаров. Очень рад, что Сбербанк поддержал нашу инициативу. Совместными усилиями мы создали удобный платежный инструмент, у которого, безусловно, большой потенциал», - пояснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, социальная карта жителя Псковской области имеет важнейшее значение в рамках поддержки многодетных семей региона. До конца этого года у карты появится ещё одна опция — начисление выплат по социальному пособию граждан.

Сразу после получения карты жители региона смогут использовать ее как банковскую: совершать по ней платежные операции, снимать наличные, получать пенсии и т. д. Чтобы использовать ее в качестве льготного проездного билета, владельцу нужно обратиться после 20 сентября в МФЦ с паспортом и документом, дающим ему право на льготу, для единоразовой активации сервиса. Пополнять проездной можно через любые каналы Сбербанка.

Тем, у кого уже есть карты «Мир», оформлять новую не придется, можно сразу обращаться в МФЦ с действующей картой. Обслуживание, выпуск и перевыпуск социальной карты жителя Псковской области бесплатные.

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