Ректор ПсковГУ пожелала первокурсникам ярких событий и новых знаний

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина поздравила студентов вуза с Днем знаний. «Желаю каждому в этом году превзойти самих себя. Студентам – ярких событий, новых знаний, увлекательных лекций и семинаров. Коллегам – смелых идей и комфортной работы», - сказала он, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ПсковГУ.

Наталья Ильина напомнила, что 1 сентября — это долгожданный праздник для первокурсников, которые «стойко выдержали вступительные испытания и теперь стали частью команды Псковского государственного университета». «Здесь вы обретете единомышленников и друзей, новые знания, каждый день вас будут ждать открытия», отметила ректор.

«Сегодня ПсковГУ внедряет новые образовательные технологии и инструменты. В этом году наших студентов ожидают новые онлайн-лекции ведущих профессоров российских и зарубежных университетов, новые наставники от ведущих предприятий и организаций нашего региона, и этот процесс каждодневно будут сопровождать профессиональные педагоги Псковского государственного университета», - резюмировала Наталья Ильина.