Почти 500 школьников будут учиться в обновленном корпусе школы №6 в Великих Луках. Новых учеников она приняла 1 сентября, сообщает Псковское агентство информации.

В новом корпусе будут учиться 453 ребенка с 1 по 4 класс, из них 150 — первоклассники. 1 сентября с праздником их поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она поблагодарил всех, кто принимал участие в ремонте школы и готовил ее к новому учебному году. Кроме того, зачитала приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Пусть он принесет множество новых открытий, знаний, счастливых моментов и побед! С праздником!» - говорилось в нем.