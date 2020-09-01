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Общество / Образование

Почти 500 школьников будут учиться в обновленном корпусе школы №6 в Великих Луках

1 сентября 2020 года, 10:46

Почти 500 школьников будут учиться в обновленном корпусе школы №6 в Великих Луках. Новых учеников она приняла 1 сентября, сообщает Псковское агентство информации.

Почти 500 школьников будут учиться в обновленном корпусе школы №6 в Великих Луках

Фото предоставлено редакцией газеты Великолукская правда

В новом корпусе будут учиться 453 ребенка с 1 по 4 класс, из них 150 — первоклассники. 1 сентября с праздником их поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она поблагодарил всех, кто принимал участие в ремонте школы и готовил ее к новому учебному году. Кроме того, зачитала приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Пусть он принесет множество новых открытий, знаний, счастливых моментов и побед! С праздником!» - говорилось в нем. 

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