Дочь псковского губернатора стала первоклассницей. 1 сентября она пошла в первый класс, сообщил в своем Инстаграм-аккаунт глава региона Михаил Ведерников.

«Первый раз в первый класс! Этот учебный год для нашей семьи особенный - у нас сразу три школьника!» - подписал он опубликованную в соцсетях фотографию дочери.

Губернатор еще раз поздравил школьников, родителей и педагогов с Днем знаний и пожелал успехов.