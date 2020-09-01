Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Семья

Дочь псковского губернатора стала первоклассницей

1 сентября 2020 года, 10:13

Дочь псковского губернатора стала первоклассницей. 1 сентября она пошла в первый класс, сообщил в своем Инстаграм-аккаунт глава региона Михаил Ведерников.

Дочь псковского губернатора стала первоклассницей

Фото из Инстаграм-аккаунта губернатора

«Первый раз в первый класс! Этот учебный год для нашей семьи особенный - у нас сразу три школьника!» - подписал он опубликованную в соцсетях фотографию дочери.

Губернатор еще раз поздравил школьников, родителей и педагогов с Днем знаний и пожелал успехов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

МЧС: Поведение ребенка на дороге часто непредсказуемо
Александр Котов: Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией
Акция «Бегущая книга» пройдет сегодня в Пскове
Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год принесет множество новых открытий
Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер
24 человека заразились в Псковской области коронавирусом за сутки
Псковские участники форума «Доброе сердце России» реализуют полезную программу «МыВместе»
Слет молодежных советов «С властью на равных» прошел в Псковской области
Мы дорожим каждым клиентом «Хилово» - Игорь Феоктистов

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?