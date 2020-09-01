Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

МЧС: Поведение ребенка на дороге часто непредсказуемо

1 сентября 2020 года, 10:07

Ежегодно с 1 сентября количество детей-пешеходов увеличивается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На проезжей части появляются неопытные первоклассники, для которых путь из дома в школу и из школы домой всегда является экзаменом на самостоятельность. Вопрос безопасности на проезжей части для маленьких пешеходов в большей степени зависит от водителей транспортных средств и родителей.

Для того, чтобы родителям быть уверенными, что с их детьми нечего не случится, им необходимо провести свой – родительский урок на тему «Внимание – дорога!», советуют в МЧС. Необходимо подробно и четко объяснить, как правильно пересекать проезжую часть, что обозначают дорожные знаки. Кроме того, нужно закрепить у ребенка привычку переходить улицу только по пешеходным переходам и только на зеленый сигнал светофора, а также смотреть по сторонам, шагая по пешеходному переходу.

Но самое главное — родители сами должны быть законопослушными пешеходами и водителями, чтобы самим быть для ребенка положительным примером.

Сотрудники МЧС особенно обращаются к водителям и просят их быть предельно внимательными, особенно при проезде пешеходных переходов, в местах расположения учебных заведений, где установлен знак «Дети», в районе остановок общественного транспорта, вблизи жилых микрорайонов.

Помните: поведение ребенка на дороге часто непредсказуемо.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дочь псковского губернатора стала первоклассницей
Александр Котов: Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией
Акция «Бегущая книга» пройдет сегодня в Пскове
Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год принесет множество новых открытий
Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер
24 человека заразились в Псковской области коронавирусом за сутки
Псковские участники форума «Доброе сердце России» реализуют полезную программу «МыВместе»
Слет молодежных советов «С властью на равных» прошел в Псковской области
Мы дорожим каждым клиентом «Хилово» - Игорь Феоктистов

Комментарии

Авторизация
No comments
Селфи с романом

Общество / Знай наших!
28 августа 11:17

Селфи с романом

Булгаков помог школьнице из Усвятского района победить в конкурсе «Псковской правды»
Троица ПсковГУ

Общество / Образование
26 августа 18:17

Троица ПсковГУ

Какие специальности выбирали абитуриенты в этом году
Великая сушь

Общество / Здоровье
26 августа 15:00

Великая сушь

Почему не проходит неприятное ощущение во рту?