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Общество / Образование

Александр Котов: Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией

1 сентября 2020 года, 09:50

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил школьников и студентов, а также учителей, преподавателей и родителей с Днем знаний.

Александр Котов: Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией

Фото пресс-службы ПОС

«Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией: для многих поколений обязательными атрибутами 1 сентября являются торжественные линейки, букеты цветов, нарядные первоклашки, взволнованные родители, напутствия учителей», - отметил он.

По его словам, коронавирус добавил тревог и волнений в учебный процесс, но настроение праздника все равно осталось и первые звонки обязательно прозвенят для первоклассников и выпускников.

«Соблюдение ограничений и требований, конечно, потребует от учителей, школьников и их родителей, педагогов и студентов дополнительных усилий. Это вынужденные меры. Надеюсь, они будут временными и не повлияют кардинально на привычные условия учёбы и работы. Успехов всем, удачи, здоровья и терпения! С Днём знаний!», - поздравил Александр Котов. 

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