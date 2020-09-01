Акция «Бегущая книга» пройдет сегодня в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, сотрудники библиотеки отправятся в забег от библиотеки на Конной к Псковскому государственному университету.

На ходу они будут проводит викторину. Цель акции: популяризация библиотек.

Для тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины, предусмотрен приз. Победители получат подарочные сертификаты от «ЛитРес», которые позволят счастливчику бесплатно скачать с этого книжного агрегатора любую понравившуюся книгу.

Отметим, что акция проходит в России дважды в год - весной и осенью - в виде интеллектуального забега для привлечения читательской аудитории.