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Общество / Образование

Акция «Бегущая книга» пройдет сегодня в Пскове

1 сентября 2020 года, 09:32

Акция «Бегущая книга» пройдет сегодня в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, сотрудники библиотеки отправятся в забег от библиотеки на Конной к Псковскому государственному университету.

На ходу они будут проводит викторину. Цель акции: популяризация библиотек.

Для тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины, предусмотрен приз. Победители получат подарочные сертификаты от «ЛитРес», которые позволят счастливчику бесплатно скачать с этого книжного агрегатора любую понравившуюся книгу.

Отметим, что акция проходит в России дважды в год - весной и осенью - в виде интеллектуального забега для привлечения читательской аудитории. 

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