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Общество / Образование

Михаил Ведерников: Пусть новый учебный год принесет множество новых открытий

1 сентября 2020 года, 09:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем знаний, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Он напомнил, что в этом году в школы и вузы идет 89 000 школьников и студентов. Впервые начнут ходить в школу 7 290 первоклассников.

«Для каждого ученика и студента начинается время новых открытий, знаний, волнений и встреч, а для преподавателей — пора напряжённой работы. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы образовательный процесс был комфортным, познавательным и интересным», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что во многих школах сделан ремонт, приобретена новая мебель и современное оборудование. И работа в этом направлении будет продолжена.

Отдельно он поблагодарил педагогов за самоотверженный труд и профессионализм.

«Еще раз поздравляю всех — школьников, учителей и родителей — с началом учебного года. Пусть он принесет множество новых открытий, знаний, счастливых моментов и побед! С праздником!» - поздравил глава региона всех с праздником. 

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