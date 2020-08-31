24 человека заразились в Псковской области коронавирусом за сутки

24 новых случая коронавируса выявлено в Псковской области за минувшие сутки. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Выздоровели 9 человек, за сутки проведено 773 исследования. «В активных очагах всё спокойно», - добавил губернатор.

«Впереди – начало учебного года. Мы приняли все необходимые меры, чтобы обезопасить наших детей и педагогов от вируса. Прошу и вас соблюдать все предписания для собственной безопасности и здоровья своих близких и коллег», - резюмировал Михаил Ведерников.