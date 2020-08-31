Псковские участники форума «Доброе сердце России» реализуют полезную программу «МыВместе»

В рамках полезной программы волонтёры традиционно окажут реальную помощь благотворительным фондам, некоммерческим организациям и государственным учреждениям регионов по различным направлениям добровольческой деятельности. Она пройдёт очно в 85 регионах Российской Федерации – 5 дней перед началом форума, каждый день по одному или несколько мероприятий.

31 августа было организовано посещение добровольцами зоозащиты «ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ». Добровольцы Псковской области расчистили вольеры, в которых живут собаки, погуляли с четвероногими и помогли с расчисткой материалов на территории и даже стали свидетелями маленького чудо: один из щенков обрел свой дом и любящую семью, а главное – подарили свои тёплые объятия.

В рамках полезной программы с 31 августа по 4 сентября будет организована точка сбора корма и аксессуаров для животных в ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», которые в дальнейшем будут переданы добровольцами в зоозащиту «ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ».

1 сентября в Псковской области состоится волонтерский выезд в Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где они выступят с концертной программой «Под окнами».

1 сентября волонтеры-медики проведут онлайн-тест, приуроченный ко Всемирному дню первой помощи «Помоги первым». Тест поможет проверить знания жителей региона по оказанию первой помощи пострадавшему.

2 сентября для начальных классов МБУ Погранично-Таможенно-Правовой Лицея будет проведен Всероссийский урок здоровья «Будь здоров». В рамках урока учащимся расскажут, о вреде алкоголя и сигарет, что такое ЗОЖ, для чего вести ЗОЖ, обсудят и составят образ здорового человека.

2 сентября силами добровольцев будет проведена экологическая акция по расчистке и благоустройству рекреационных зон Корытовского лесопарка.

3 сентября для старших классов МБУ Погранично-Таможенно-Правовой Лицея будет проведен Всероссийский урок здоровья «Будь здоров». В рамках урока старшеклассникам расскажут, о вреде алкоголя и сигарет, что такое ЗОЖ, для чего вести ЗОЖ, обсудят и составят образ здорового человека.

3 сентября волонтерами культуры будет осуществлен выезд с целью оказания помощи в восстановлении памятников истории региона.

Завершающим мероприятием полезной программы станет круглый стол с представителями добровольческих направлений, которое проедет 4 сентября.