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Общество / Образование

Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер

1 сентября 2020 года, 03:15

Новый учебный год стартует в школах и вузах Псковской области сегодня, 1 сентября, для более чем 100 тысяч школьников и около 10 тысяч учителей. Как ранее сообщала «Псковская правда», все 368 образовательных учреждений Псковской области готовы к работе.

Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер

Фото Андрея Степанова
День знаний начнется с уроков здоровья: с соответствующей инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Михаил Ведерников поручил региональным комитетам по образованию и здравоохранению подготовить тематическое наполнение этого урока и организовать его проведение. Кроме того, для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов пройдут торжественные линейки с соблюдением противовирусных мер.

Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер

Фото Андрея Степанова
Учеба начнется в очном режиме. В первые дни сентября школьникам предстоит написать Всероссийские проверочные работы. При этом Михаил Ведерников опроверг слухи о том, что с 20 сентября школьники вновь перейдут на «удаленку». 

Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер

Фото Андрея Степанова
Из особенностей нового учебного года можно отметить то, что все ученики одного класса будут сидеть в отдельном кабинете, а учитель будет приходить к ним на урок. В школах также разделят детей, приходящих в школу и разработают для них график приема пищи. Каждому ученику на входе будут измерять температуру.

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Сотрудники столовых должны работать в масках. Учителя маски в обязательном порядке носить не будут. Что касается детей, что они сами вместе с родителями смогут решить, нужна ли на уроке маска. Дезинфекция, маски и термометры будут включены в учебные расходы в школах. С родителей деньги на это брать не будут.

Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер

Фото Андрея Степанова
Власти подчеркивают, что если коронавирус подтвердится хоть у одного школьника, класс сразу же закроют на карантин

Добавим, что более 90 учебных заведений оснащены системами видеонаблюдения, на прилегающих к школах территориях проверили работу светофоров, нанесли или обновили дорожную разметку, а также установили лежачих полицейских. Персонал школ проинструктирован о соблюдении техники безопасности и ознакомлен с требованиями Роспотребнадзора. 

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