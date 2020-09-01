Новый учебный год в Псковской области начинается с учетом соблюдения антикоронавирусных мер

Новый учебный год стартует в школах и вузах Псковской области сегодня, 1 сентября, для более чем 100 тысяч школьников и около 10 тысяч учителей. Как ранее сообщала «Псковская правда», все 368 образовательных учреждений Псковской области готовы к работе.